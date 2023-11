Na hradě Švihov přibudou místa na focení s kulisami ze slavné pohádky o Popelce

Výstavou o Popelce či Popelčinou naučnou stezkou si město a státní hrad Švihov na Klatovsku připomínají pohádku Tří oříšky pro Popelku, kterou tu režisér Václav Vorlíček před půlstoletím natáčel. O tom, že se pohádka na Švihově natáčela, ale mnoho českých turistů neví, hrad totiž nebyl ve filmu dobře poznat. Zato zahraniční návštěvníci, hlavně z Německa, Švýcarska či Skandinávie, kde je pohádka stále velmi populární, na hrad jezdí často právě kvůli Popelce a vědí, že se tady natáčela, řekl ČTK kastelán Lukáš Bojčuk a starosta Václav Petrus. Od uvedení jedné z nejoblíbenějších pohádek v Česku uplyne ve čtvrtek 16. listopadu 50 let.

I když gotický vodní hrad má vlastní bohatou historii, ke slavnému filmu se zhruba posledních deset let více hlásí a připomíná ho. Od roku 2019 je ve čtyřech podlažích hradní Bílé bašty bez průvodce přístupná výstava Za tajemstvím Popelčina střevíčku. Švihov si v příběhu zahrál Popelčin domov. "Potřeboval jsem bohatý statek, a protože tady je řada stodol a přízemní místnosti, které byly tehdy omšelé a hodily se do historického filmu, mně to vyhovovalo. Ovšem s tím, že popřu samotný hrad Švihov, který tam vůbec neukážu, pouze jednu starou, prastarou zeď z gotických dob," zavzpomínal v rozhovoru s ČTK v roce 2013 Vorlíček.

K jedné ze zdí tak filmaři přistavěli pavlač, do prázdných otvorů zdi vsadili rámy a lehce nerovné sklo a přistavěli bránu, na kterou se dobývá princ hledající Popelku. Možná i proto, že hrad se ve filmu neobjevil, návštěvníci si podle kastelána ne vždy spojí hradní nádvoří s filmem.