Na Hradecku vzniká replika pravěkého člunu pro další námořní expedici Monoxylon

Hradečtí experimentální archeologové chystají další expedici Monoxylon. Za použití repliky pravěkého člunu vydlabaného z jednoho kusu kmene dubu chtějí příští rok v létě přeplout z východu na západ Egejské moře. Plavidlo od začátku dubna vzniká u Archeoparku Všestary na Hradecku. Hotové má být do poloviny září, pak přijde na řadu jeho testování na přehradní nádrži Rozkoš na Náchodsku. ČTK to řekli zástupci připravované expedice Monoxylon IV. Naváže na námořní výpravy hradeckých experimentálních archeologů v dlabaných člunech z let 1995, 1998 a 2019, z nichž dvě byly v Egejském moři. Cílem expedic je udělat si představu o tom, jak v neolitu před 9000 lety ve Středomoří probíhala zemědělská kolonizace. Předlohou expedičního plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma.