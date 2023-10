Na hranicích s Německem pokračují kontroly kvůli migrantům. Zavede je i Rakousko

Dlouhá kolona byla dnes ráno na dálnici na Ústecku. Vedla do Německa, kde v pondělí večer začaly kontroly kvůli migrantům. Hlídky kontrolovaly hlavně dodávky a autobusy, od některých posádek vozidel chtěly doklady. Kontroly se podle policie budou týkat i železničních spojů, především vlaků na trase z Prahy do Drážďan.

Obnovení kontrol na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem, které budou prozatím trvat deset dní s možným dvouměsíčním prodloužením, oznámila v pondělí spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová. Dodala, že kontroly budou pružně reagovat na aktuální situaci, policisté tak mohou působit na jakémkoli úseku hranice.

Foto: Markus Schreiber, ČTK

Německé regiony rozhodnutí uvítaly, ačkoli tento krok vidí jako opožděný vzhledem k vyhrocené migrační krizi. Saský ministr vnitra Armin Schuster v posledních týdnech opakovaně poukazoval na to, že Sasko čelí prudkému nárůstu migrantů bez dokladů, a že převaděči pašují do Německa běžence v nebezpečných podmínkách. Německá policie v Sasku v nejrušnějších dnech zadrží až 500 migrantů denně, o které se pak následně musí postarat regiony.

"Podle unijních pravidel zodpovídá za běžence ten stát, který je registruje jako první. Často to překvapivě bývá až německá policie, kdo si jich první všimne, i když je jasné, že tito lidé museli před tím projít celou řadou jiných unijních zemí, které je buď nezachytily nebo je v horším případě nechaly volně projít dál," uvedl ve vysílání Českého rozhlasu zpravodaj v Berlíně Václav Jabůrek.

Mezi policejními složkami obou států pokračuje neustálá výměna informací, což je klíčové při vytipování a následném zadržení převaděčů.

V jedné dodávce bylo 41 migrantů

Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Řada migrantů je zadržená i v Česku. Například liberečtí policisté nedávno zadrželi dosud nejvyšší počet nelegálních uprchlíků na jednom místě v letošním roce. V dodávce z Prahy na Liberec jelo 41 Syřanů, včetně dětí. Auto mělo poruchu, zřejmě kvůli přetížení, říká krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

"Krátce po oznámení jsme na místě zajistili několik osob, a v horizontu jedné hodiny jsme zajistili 41 osob původem ze Sýrie. Jedná se od počátku tohoto roku o nejvyšší počet zajištěných migrantů na jednom místě s tím, že do současné doby jsme zajistili devět desítek nelegálních migrantů."

Česko 4. října kvůli zvýšenému počtu migrantů zavedlo namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem.

Počet migrantů může do konce roku překročit milion

Počet žadatelů o azyl se v první polovině roku v Evropské unii, Norsku a Švýcarsku meziročně zvýšil o 28 procent na zhruba 519.000. Uvedla to Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA), která upozornila, že podle současných tendencí by počet žadatelů mohl do konce roku překročit milion.

Ilustrační foto: Lucie Heyzlová, Český rozhlas

Nejčastěji žádali o azyl od ledna do června Syřané, Afghánci, Venezuelané, Turci a Kolumbijci, na které připadá dohromady 44 procent žádostí. Nejvíce žádostí o azyl bylo v první polovině roku podáno v Německu, na které připadá 30 procent z celkového počtu (154.677 žádostí o azyl). Následuje Španělsko se 17 procenty a Francie s 16 procenty. V České republice bylo podle zveřejněné tabulky podáno jen 236 žádostí o azyl. Nejméně žádostí bylo zaznamenáno v Maďarsku (22).

Navíc dočasné ochrany využívají v EU zhruba 4 miliony Ukrajinců, kteří uprchli před ruskou invazí.

Od dnešní půlnoci zavede namátkové kontroly na hranici s Českem kvůli migraci také Rakousko. Nebudou stálé ani plošné. Na sociální síti X to oznámil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Rakouský postup je podle ministra očekávanou reakcí na stejný krok z německé strany a stejný bude i režim kontrol.