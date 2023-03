Na inauguraci prezidenta Pavla je pozváno 800 lidí

Inauguraci nového prezidenta Petra Pavla bude za týden ve čtvrtek přihlížet asi 800 hostů. Další lidé dostali pozvánku na číši vína do Španělského sálu. Veřejnost bude moct sledovat slavnostní akt na velkoplošných obrazovkách na Hradčanském náměstí nebo třetím hradním nádvoří. Část příchozích se dostane i do katedrály svatého Víta, kde se po inauguraci uskuteční modlitba a koncert České filharmonie. ČTK to řekla budoucí kancléřka prezidenta Jana Vohralíková. Vladislavský sál bude podle ní vyzdoben květinami vypěstovanými přímo ve sklenících Pražského hradu. Z 800 lidí pozvaných na inauguraci, tvoří asi 600 poslanci, senátoři, soudci, rektoři, velvyslanci a další zástupci důležitých institucí a veřejného života. Pavel dostal k dispozici možnost pozvat 200 hostů. Pozvánku poslal podle Vohralíkové většinou podporovatelům, příznivcům nebo lidem, kteří mu pomáhali v kampani. Nevyloučila, že mezi pozvanými mohou být i sousedé Pavla z Černoučku, kde bydlí. Slavnostní slib Pavel složí na společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Po slavnostním aktu, jehož zakončení doprovodí i dělostřelecké salvy, Pavel přednese projev.