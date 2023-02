Na jihu Čech je pět nových kulturních památek

Ministerstvo kultury zařadilo v jižních Čechách na seznam pět nových kulturních památek. Jsou to Hardtmuthova vila v Českých Budějovicích, návesní kaple v Herbertově, kovárna v Číčenicích na Strakonicku, nový most v Písku a železniční most přes řeku Lužnici na trase Tábor - Bechyně. V jižních Čechách je teď 5100 kulturních památek. V tiskové zprávě o tom informovali památkáři. Ministerstvo zařadilo památky na seznam na základě návrhů od památkářů. Neobarokní Hardtmuthovu vilu si nechal postavit průmyslník a stavitel Franz Hardtmuth v roce 1911 stavitelem Johannem Stepanem. "Svou kvalitou dodnes vysoce převyšuje regionální poměry. Jde o naprostou špičku mezi předválečnými vilami co se týče velikosti stavby, luxusního komfortu technického vybavení i míry dochování původních konstrukcí a materiálů," uvedl ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Daniel Šnejd. Návesní kaple v Herbertově na Českokrumlovsku je zase jednou z mála staveb, které se dochovaly z původní zástavby 42 domů. Zůstaly pouze dvě usedlosti a kaple, postavená po roce 1826. Díky tomu, že je kulturní památkou, připravuje město Vyšší Brod, jemuž patří, rekonstrukci kaple.