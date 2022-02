Na jihu Čech stoupá počet zimujících orlů mořských

Na území Jihočeského kraje zimuje stovka orlů mořských. Větší část z nich tvoří mláďata, která následně odlétají hnízdit do jiných míst. Počet zimujících orlů mořských na jihu Čech v posledních letech stoupá. ČTK to řekl Jiří Neudert z Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. "Od 70. let minulého století začala většina evropských zemí orly mořské účinně chránit. Jejich počty postupně rostly a orli se začali postupně vracet do původních hnízdišť. Pro ilustraci – první zimní sčítání na Třeboňsku se konalo v roce 1979, kolegové tu tehdy zaznamenali pouhých třináct ptáků. První orli zahnízdili na Třeboňsku po dlouhé přestávce až v roce 1985," uvedl. Dodal, že v současnosti zimuje na jihu Čech 89 mladých orlů a 19 dospělých jedinců, a to nejčastěji v blízkosti nezamrzlých rybníků. Zatím není znám přesný počet dravců, kteří v regionu trvale žijí.