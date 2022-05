Na jihu Čech ubyla za 20 let třetina sadů

Mezi lety 2000 a 2020 se výměra zemědělské půdy, na které hospodařili jihočeští zemědělci, zmenšila o 6,3 procenta, o 28.000 hektarů. O víc než třetinu ubylo v kraji ovocných sadů. Počet lidí pravidelně zaměstnaných v oboru klesl za dvacet let o 27 procent. Vyplývá to z výsledků výzkumu, které zveřejnil Český statistický úřad. Podle Asociace soukromých zemědělců jsou jedním z faktorů, který změny ovlivnil, evropské dotace. Za dvacet let ubylo v kraji orné půdy o 16,5 procenta, plocha ovocných sadů se zmenšila téměř o 35 procent. Mírně naopak přibylo trvalých travních porostů. Výměra ekologicky obhospodařované půdy se rozšířila téměř na pětinásobek, předloni již tvořila bezmála pětinu z celkové výměry, zatímco v roce 2000 to byla necelá čtyři procenta. Významný posun nastal podle statistiků ve vlastnických vztazích. Zatímco v roce 2000 hospodařili zemědělci téměř výhradně na pronajaté půdě, předloni už vlastnili přes čtvrtinu z veškeré výměry zemědělské půdy.