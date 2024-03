Na konferenci k výročí vstupu ČR do EU vystoupí německý prezident Steinmeier

Na konferenci pořádané k výročí vstupu České republiky do Evropské unie vystoupí na Pražském hradě 30. dubna německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Na sociální síti X to dnes oznámila Kancelář prezidenta republiky. Steinmeier spolu s prezidentem Petrem Pavlem přednesou hlavní projevy. Akce připomíná 20 let od vstupu do EU, Česko se stalo členem 1. května 2004. Mezinárodní konference ponese název "20 let Česka v EU: Vize pro rozšířenou Evropu". Poslední dubnový den by se měl při příležitosti výročí konat také slavnostní koncert České filharmonie v Rudolfinu, před nímž s projevem vystoupí Pavel a premiér Petr Fiala (ODS). Na 4. dubna plánuje akci k výročí také Hospodářská komora ČR, členství v EU by měla zhodnotit z pohledu byznysu.