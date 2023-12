Na krizový chat UK se od tragédie obrátilo asi 700 lidí, studenti i vyučující

Na krizový chat Univerzity Karlovy (UK) na jejím webu se od tragické střelby na filozofické fakultě z 21. prosince obrátilo asi 700 lidí, studenti i vyučující. Někteří se obávali návratu do výuky nebo žádali informace, kam se obrátit o pomoc ohledně duševního zdraví. Do psychosociální pomoci se zapojilo téměř 200 odborníků z integrovaného záchranného systému. ČTK to řekl mluvčí univerzity Václav Hájek. Připomněl, že chat je i nadále v provozu a vyzval všechny, kdo pomoc potřebují, aby neváhali ji vyhledat.

Nejvíc lidí se na univerzitní chat, který začal fungovat ještě v den neštěstí, obracelo v prvních dnech, využívaný je i nadále. Po útoku na fakultě zemřelo 14 lidí, dalších 25 bylo zraněno. Lidé, kteří se na chat obraceli, si podle mluvčího často stěžovali na poruchy spánku, chtěli konzultace ohledně psychického zdraví a kam se obrátit o následnou pomoc. "Také měli problém s tím, že neměli s kým o události mluvit v rodině kvůli sváteční atmosféře. Nechtěli kazit ostatním svátky, měli pocity viny," doplnil.

Studenti i vyučující podle něj na chatu také vyjadřovali obavy z návratu do výuky. Vyučující například žádali pomoc s tím, jak zvládnout návrat do výuky, jak situaci odžít, jak podpořit své psychické zdraví a jak být oporou pro studenty. Na chat se podle Hájka obrátili i někteří blízcí zasažených studentů.