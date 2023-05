Na Letné už roste areál pro SP v lezení, Ondra bude mít velkou podporu blízkých

Na Letné už roste areál pro Světový pohár v boulderingu, který se zde uskuteční od 2. do 4. června. Největší domácí naděje Adam Ondra bude mít velkou podporu blízkých, pro rodinu a přátele obstaral sedmdesát vstupenek. Závod v Praze pro něj bude první soutěží v sezoně, která vyvrcholí srpnovým mistrovstvím světa.

Světový pohár se vrací do Česka po čtrnácti letech, v roce 2009 se závodilo v Brně v lezení na obtížnost. Ondra je v boulderingu bronzovým medailistou z loňského mistrovství Evropy, ale s ambicemi pro Světový pohár je opatrný. "Pokud by to byl Světový pohár v obtížnosti, tak by jakékoliv jiné umístění než medaile bylo zklamání. Ale bouldering je specifická disciplína," poznamenal.

Do Česka se sjede kompletní světová špička. Češi mohou mít jako pořadatelé šestičlenné týmy, takže šanci vedle obvyklých účastníků elitního seriálu dostanou i další.