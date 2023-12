Na Litoměřicku k největšímu betlému ze šustí přibyly Karafiátovi Broučci

Největší betlém z kukuřičného šustí, který je v Bechlíně na Litoměřicku, doplnili pohybliví Karafiátovi Broučci. Na scéně, kde je víc než 70 různě velkých postaviček hmyzu, pracovala výtvarnice Jiřina Šustrová zhruba rok. Pohádkovou instalaci doprovází vyprávění, hudba a zpěv. Do malé galerie se sjíždí žáci ze škol i školek ze širokého okolí. "To je herečka Markéta Tallerová z libereckého divadla F. X. Šaldy. Sama udělala scénář. Její provedení je fantastické," řekla ČTK k hudebnímu podkresu Šustrová. Během zhruba čtvrthodinového představení střídavě na různé postavičky míří malinké reflektory, zní dětské písně jako třeba Komáři se ženili nebo Já mám koně, vraný koně doprovázené hrou na piano. "Ty písničky byly víceméně na mé přání," uvedla výtvarnice. Lidovým písním totiž odpovídá umístění postav i činnosti, které vykonávají. Největší nápor zažívá galerie tradičně před Vánoci, a to díky světově unikátnímu betlému. Ten je díky své velikosti zapsaný v Guinnessově knize rekordů.