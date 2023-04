Na ministerstvu zahraničí vzniklo oddělení vědecké diplomacie

Na ministerstvu zahraničí 1. dubna vzniklo oddělení vědecké diplomacie, vede ho Kateřina Joselová. Cílem je podpořit vědeckou a technologickou spolupráci mezi Českou republikou a dalšími státy. Na briefingu to novinářům řekli náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák (ODS) a ředitel odboru ekonomicko-vědecké diplomacie Marek Svoboda. Právě pod jeho odbor čtyřčlenné oddělení patří. Česko má aktuálně čtyři vědecké diplomaty ve Washingtonu, v Tel Avivu, Tchaj-peji a Bruselu. Tři místa jsou sdílená s úřadem vlády, čtvrté, v Bruselu, patří přímo pod ministerstvo zahraničí. Aktuálně nejsou ambice rozšiřovat počet vědeckých diplomatů, změnila se ale předvýjezdová příprava všech ostatních diplomatů, zejména ekonomických, kterých je zhruba 120. I oni se mají zaměřit na vědeckou diplomacii. Na školeních se kromě ministerstva zahraničí podílí úřad ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové (TOP 09), jež má podle Kozáka vazby na výzkumné instituty, výzkumná centra či univerzity. Podle Svobody jsou vědeckými diplomaty čtyři stěžejní země pokryté. "Pokud v budoucnu zjistíme, že je někde obrovský potenciál na rozšíření, spíše bych to viděl moderní cestou - najmout si někoho místního, jako to třeba dělají Britové nebo jiné státy," uvedl. Šetří to podle něj náklady a jde o efektivnější řešení.