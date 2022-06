Na ministerstvu zahraničí vznikne oddělení k realizaci nového sankčního zákona

Na ministerstvu zahraničí vznikne oddělení, které bude ve spolupráci s dalšími resorty prakticky realizovat nový sankční zákon. Novinářům to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) během setkání s Billem Browderem, původcem takzvaného Magnitského zákona pro lepší vymahatelnost ochrany lidských práv, který byl přijat v řadě zemí. Vláda český sankční zákon schválila ve středu, posoudí ho Parlament. Podle Lipavského nebude resort muset přijímat nové úředníky, oddělení vznikne vnitřní reorganizací. "Nějaký čas zabere najít ty správné lidi, kteří se toho chopí," uvedl. Vznik oddělení lze očekávat v řádu měsíců. Browder i Lipavský zmínili, že doufají v hladké přijetí zákona, ministr navrhl schválení zrychleně už v prvním čtení. "Zakázat mučitelům a zabijákům přijít do České republiky, nikdo by neměl být proti tomu. Pokud někdo je, musíte se ptát, co je s ním špatně," řekl Browder.