Na Miroslava Zikmunda vzpomínají cestovatelé i divadelníci

Procestoval celý svět, dožil se 102 let. Miroslav Zikmund spolu s Jiřím Hanzelkou procestovali v automobilech tatra několik světadílů. Jejich první vůz je vystavený v pražském Národním technickém muzeu. Ze svých cest napsali Hanzelka se Zikmundem několik knih a filmů, a připravili taky stovky rozhlasových reportáží. V roce 2014 Zikmunda vyznamenal prezident miloš Zeman Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy. Ve stejném roce vznikl také celovečerní film Století Miroslava Zikmunda režiséra Petra Horkého.

Na cestovatele Miroslava Zikmunda, který ve středu zemřel ve věku 102 let, vzpomínají cestovatelé, zlínští muzejníci a divadelníci či předseda Nadačního fondu Zikmundova vila. Cestovatelskou legendu připomněl i Miroslav Náplava, který s Petrem Horkým pořádá ve Zlíně festival cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země a byl Zikmundovým přítelem. "Měli jsme to štěstí se rozloučit a doříct si vše," uvedl Náplava.

Novým majitelem zlínské vily, ve které Zikmund žil téměř 70 let, se na začátku letošního roku stal zlínský podnikatel a prezident zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura. Zikmund mu vilu ke koupi nabídl, Vančura nabídku přijal a stal se předsedou Nadačního fondu Zikmundova vila, který se o objekt stará. V domě jsou také tisíce knih a stovky předmětů z cest. Dům by měl po rekonstrukci zůstat co nejvíce v podobě, v jaké jej cestovatel obýval. Veřejnosti by mělo sloužit zejména zamýšlené návštěvnické centrum v nevyužívaném suterénu.