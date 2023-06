Na některých dálnicích budou moct řidiči jet rychlostí až 150 kilometrů za hodinu

Na vybraných úsecích dálnic bude nejspíš možné jet rychlostí až 150 kilometrů za hodinu. Nepůjde ale o plošné zvýšení - týkat se to bude nových a modernizovaných úseků, které určí úřady. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou schválila sněmovna. Poslanci se také shodli na tom, že řidiči budou muset i dál předjíždět cyklisty aspoň s odstupem jednoho a půl metru. Zamítli tak návrhy poslankyně Zuzany Ožanové z hnutí ANO, která prosazovala zrušení této povinnosti. Novela také počítá s tím, že od Nového roku bude možné řídit auto už od 17 let, s řidičem ale bude muset jezdit mentor. Norma pak upravuje i bodový systém pro řidiče, nově má mít tři sazby místo pěti a za nejzávažnější přestupky by policie měla odebírat 6 bodů. Některé povinnosti díky novele řidičům odpadnou - například už u sebe po Česku nebudou muset vozit řidičský průkaz a taky takzvaný malý technický průkaz. Návrh ještě musí odsouhlasit Senát a pak podepsat prezident.