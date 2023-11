Na některých vysokých školách pokračuje stávka studentů za klima

Druhým dnem pokračuje na některých vysokých školách studentská stávka za klima. Pořádají ji zástupci hnutí Univerzity za klima. Protestující mimo jiné požadují, aby vláda schválila klimatický zákon, který by zajistil pokračování české klimatické politiky. Výkon ekonomiky by se taky podle nich měl posuzovat podle jiného údaje, než je hrubý domácí produkt. Do stávky se zapojilo 21 fakult z devíti univerzit. Konkrétně v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové a Pardubicích. Protest má pokračovat i v pátek.