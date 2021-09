Na opravy dálnic a silnic půjde v příštích deseti letech až 160 miliard

Na opravy a údržbu dálnic a silnic první třídy v Česku by v příštích deseti letech mělo jít až 160 miliard korun. Při odborné diskusi to řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Plánovány jsou například kontinuální opravy dálnic D5 a D8. ŘSD chce zároveň více investovat do své techniky. "Vedle výstavby nových komunikací nesmíme zanedbávat ani jejich údržbu, kde jsme ještě nedávno měli obrovský dluh. To se rychle mění. Díky zásadním investicím do údržby a rekonstrukcí se kvalita stávající dálniční a silniční sítě výrazně zlepšila," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podotkl, že stát chce v tomto trendu pokračovat. Podle Mátla půjdou investice do oprav především do údržby dálnic. Zhruba dvě pětiny peněz určených na opravy a údržbu jde na dálnice, zbylá část na silnice první třídy. Velká část peněz určených na opravy by měla jít z evropských fondů.