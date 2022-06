Na podporu inovací v malých a středních firmách MPO připravilo 500 mil.

Malé a střední firmy si mohou na zavádění inovací v nové výzvě programu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) The Country for the Future rozdělit 500 milionů korun. Peníze chce resort čerpat z Národního plánu obnovy, projekty tak musejí splňovat alespoň některý ze stanovených digitálních cílů, například kybernetickou bezpečnost. Příjem žádostí je otevřen do 5. srpna, oznámilo MPO na svém webu. Jde o čtvrtou výzvu programu, v předchozích třech úřad podpořil 130 projektů zhruba 866 miliony korun. Vyplývá to z informací, které ČTK za MPO poskytla Miluše Trefancová. O dotace mohou žádat malé a střední podniky z celé republiky včetně Prahy. Každá firma může přihlásit jeden záměr, maximální výše podpory činí 20 milionů korun a smí pokrývat nejvýše polovinu způsobilých nákladů.