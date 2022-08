Na politických mítincích mají zasahovat primárně uniformovaní policisté

Pokud bude policie muset zakročit na politických mítincích, měli by primárně zasahovat jasně označení uniformovaní policisté. Novinářům to dnes řekli ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a policejní prezident Martin Vondrášek, kteří se sešli kvůli kritizovaným zákrokům policistů v civilu na shromážděních expremiéra a šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše.

Vondrášek dostane do konce týdne výsledky vnitřní kontroly zákroku policistů v Českém Krumlově, při níž z akce odvedli ženu protestující proti Babišovi do neoznačeného auta a odvezli ji na služebnu. Případnou trestní odpovědnost policistů, kteří zase na mítinku v Borovanech klekli na autistického školáka, jenž chtěl odnést Babišovi reproduktor, řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Kázeňskému řízení už čelí policista, který měl na Babišově shromáždění čepici s logem a heslem hnutí. S Rakušanem se shodl na tom, že na politických mítincích budou i členové antikonfliktního týmu a dokumentační skupiny.

Hnutí ANO nově na politických mítincích pokaždé vyhradí místo pro odpůrce. Ve videu na sociálních sítích to uvedl předseda hnutí a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), který minulý týden čelil podle médií na mítincích hlasitým protestům svých odpůrců. Podle Babiše mu to doporučil policejní prezident Martin Vondrášek. Dnes však Vondrášek řekl, že preventivní rozdělování členů shromáždění by bylo protizákonné a protiústavní a že žádnému svolavateli shromáždění nic takového nedoporučoval.