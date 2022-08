Na pomoc obyvatelům Českého Švýcarska vybrali lidé zatím přes devět milionů

Lidé už na pomoc obyvatelům Českého Švýcarska, kde devátý den bojují hasiči s rozsáhlým lesním požárem, poslali zhruba devět milionů korun. Většina z toho se sešla přes platformu Donio, kam dárci poslali 8,6 milionu. Sbírku vyhlásila platforma ve spolupráci se senátorem Zbyňkem Linhartem (za STAN) a Národním parkem České Švýcarsko. Senátor ČTK řekl, že chce momentálně přispět lidem, kteří zajišťují zasahujícím hasičům občerstvení. Ze sbírky bude podle Linharta také pokryto to, co nezaplatí stát. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden uvedl, že zatím neví, komu bude pomoc směřována ani v jaké výši. Podle něj to bude možné říct, až bude požár uhašený.

Anonymní dárce v pondělí na platformu Donio přispěl dvěma miliony korun. Jde zřejmě o doposud nejvyšší částku, kterou někdo věnoval. Další sbírku vyhlásila také Diecézní charita Litoměřice, lidé přispěli asi 400.000 korun. ČTK to řekla mluvčí charity Eva Hadašová. Peníze dostanou lidé, kterým požár zničil majetek.