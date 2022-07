Na pomoc s hašením požáru Českém Švýcarsku přiletěly dva letouny ze Švédska

Hasiči po šesti dnech od začátku zásahu v Českém Švýcarsku chtějí zmenšit území, které požár zachvátil. Několik dní se plocha nezvětšila, zůstává zhruba na 1000 hektarech. Slovenská helikoptéra se už zapojila do hašení. Vodu nabírá z Labe a zasahuje nad Hřenskem. Dorazilo také 30 vojáků slovenské armády. Odpoledne do Česka dorazila ze Švédska i dvě letadla Air Tractor. Při zásahu nad Hřenskem nahradila dva hasicí letouny Canadair z Itálie, které se musely vrátit, aby se zapojily do hašení požárů na Apeninském poloostrově. Na zapůjčení švédských strojů se ve čtvrtek večer domluvil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se svým švédským protějškem Morganem Johanssonem. Každé z letadel Air Tractor pojme 3000 litrů vody, které nabírají v jezeře Milada u Ústí nad Labem stejně jako tomu bylo v případě italských strojů.

V Národním parku České Švýcarsko hoří od neděle, z ohrožených vesnic už muselo odejít kolem 500 lidí.