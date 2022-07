Na pomoc s hašením požáru letí do Česka dva letouny ze Švédska

Hasičům se i dnes daří držet požár v Národním parku Českém Švýcarsku na ploše pět krát dva kilometry. Večer a v noci na dnešek natáhli vedení vody k Pravčické bráně, aby ji mohli bránit ze země. Na pomoc s hašením požáru v Českém Švýcarsku přiletí dnes do Česka dva letouny ze Švédska. Na twitteru o tom informovali hasiči Ústeckého kraje. Švédské stroje Air Tractor nahradí dvě italská letadla Canadair, která se musela vrátit do Itálie kvůli tamním požárům. Každé z letadel pojme 3000 litrů vody. Letouny z Itálie mají nádrže na 6000 litrů. "Po nezbytných procedurách a průzkumu budou okamžitě nasazeny do akce," uvedli hasiči k příletu švédských letadel. Švédska letadla budou využívat pro nabírání vody jezero Milada u Ústí nad Labem stejně jako tomu bylo ve čtvrtek v případě italských strojů

V Národním parku České Švýcarsko hoří od neděle, z ohrožených vesnic už muselo odejít kolem 500 lidí.