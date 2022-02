Na pomoc Ukrajině vybrali Češi desítky milionů, nabízejí i ubytování

Češi dál přispívají na pomoc Ukrajině. Ve sbírkách neziskových organizací už jsou desítky milionů korun. Nadace Via do dnešních devíti hodin ve sbírkách na portálu darujme.cz vybrala 33 milionů korun. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nadace Hana Morávková. Člověk v tísni pak hlásí za poslední 3 dny příspěvky v hodnotě 100 milionů korun. „Peníze půjdou, pokud to bude možné, na pomoc uvnitř Ukrajiny. Ve velké míře půjdou na pomoc rodinám, lidem na útěku ať už na západní Ukrajině či v nejbližších státech. Ale i v Česku, bude-li to potřeba,“ přiblížil ředitel organizace Šimon Pánek, na co se pomoc využije. Pánek dodal, že Člověk v tísni má na Ukrajině asi 100 spolupracovníků. Ti se teď přesouvají do Lvova, kde otevřou operační středisko.

Lidé nabízejí až tisíce ubytovacích míst

Desítky lidí včetně majitelů hotelů už nabídli ubytování až pro tisíce lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Uvedl to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na pracovní snídani s novináři. Zdůraznil, že Česká republika je čtvrtou nejčastější destinací Ukrajinců v rámci EU a lze proto očekávat, že pomoc bude v následujících týdnech a měsících potřebovat až desetitisíce lidí. Další ubytovací kapacity bude stát hledat v obecných bytech a v pobytových zařízeních ministerstva vnitra. Bydlení nabízejí i neziskové organizace.