Na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny šlo z rozpočtu do konce října 15,3 miliardy

Výdaje ze státního rozpočtu na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny dosáhly ke konci října 15,3 miliardy korun. Dalších 3,8 miliardy korun činí výdaje samospráv, uvedlo na twitteru ministerstvo financí. Nejvyšší položku v nákladech tvořily vyplacené sociální dávky. Na sociálních dávkách Česko vyplatilo 7,6 miliardy korun. Zajištění zdravotní péče vyšlo veřejné rozpočty na 3,9 miliardy korun, výdaje spojené s ubytováním činily ke konci října 2,6 miliardy korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v říjnu odhadl, že celkové náklady státu na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny by v letošním roce měly být nižší než původně odhadovaných 25 miliard korun.

Od únorového začátku ruské invaze na Ukrajinu udělil český stát téměř 458.000 dočasných víz Ukrajincům prchajícím před konfliktem. Podle dřívějších informací tvoří zhruba třetinu uprchlíků děti a mladí do 18 let, z dospělých jsou více než dvě třetiny ženy. Přesný počet ukrajinských běženců pobývajících aktuálně v Česku není známý. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) se zhruba 20 procent uprchlíků vrátilo do vlasti.