Na portálu Učebnice pro Ukrajinu si zájemci za týden objednali 180.000 výtisků

Na webovém portálu Učebnice pro Ukrajinu si zájemci za týden od jeho spuštění objednali k dnešnímu dni 180.000 výtisků ze 14 titulů určených k výuce češtiny pro ukrajinské uprchlíky. Počet původně plánovaných 220.000 výtisků tak vzroste na 340.000. ČTK to dnes řekla Jana Tomas Sedláčková z Nadace PPF, která akci připravila a spolu s Nadací The Kellner Family Foundation financovala.

"Zájem je enormní. Pozitivně vnímám, že významná část objednávek pochází nejen od škol či organizátorů jazykových kurzů, ale i od samotných Ukrajinců," uvedla. Nadace podle ní chtěla připravit systémovou podporu pomoci ukrajinským běžencům. Veřejná správa by si podobný risk v podobě například předběžného objednání velkého množství takového papíru nemohla dovolit. "Šlo o ideální případ spolupráce soukromého sektoru s veřejnou správou. Do zahájení nového školního roku by se všechny knihy měly dostat do škol," podotkla.

Podle dřívějšího vyjádření ministra školství Petra Gazdíka (STAN) je český vzdělávací systém sice připravený vzdělávat děti s odlišným mateřským jazykem, ale nedokáže v krátkém čase zajistit pro desetitisíce ukrajinských dětí v ČR výukové materiály veřejnou zakázkou.