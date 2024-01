Na pracovním trhu meziročně přibylo na 30 tisíc zahraničních pracovníků

V Česku loni přibylo meziročně téměř 30.700 zaměstnanců ze zahraničí. Celkem jich tak v prosinci úřady práce evidovaly přes 823.900. Je to zhruba 2,5krát víc než na konci roku 2015. Víc než třetinu zaměstnaných z ciziny tvoří lidé z Ukrajiny. Druhou nejpočetnější skupinu představují pracovníci ze Slovenska. Vyplývá to ze statistiky úřadu práce. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo loni za první tři čtvrtletí v Česku celkem 4,23 milionu zaměstnanců. Podíl cizinců by se tak blížil skoro pětině.