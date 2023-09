Na pražské Letné se dnes konají dožínky

Na pražské Letenské pláni a v přilehlém Národním zemědělském muzeu se dnes konají dožínky. Organizátoři zvou na farmářský trh, vystoupení folklorních souborů, atrakce pro děti, ukázku hospodářských zvířat i historických zemědělských strojů. Národní zemědělské muzeum bude po celý den otevřeno zdarma, sousední Národní technické muzeum nabízí zvýhodněné vstupné.

Smyslem dožínkových slavností byla oslava ukončení sklizně obilí, které zajišťovalo obživu na další období, a poděkování za štědré dary poskytnuté přírodou. Lidové obyčeje byly spojeny s posledním uvázaným snopem obilí, který se v českém prostředí nazýval baba, stará nebo nevěsta, připomněli pořadatelé letenských dožínek. Snop byl odvezen do statku, předán hospodáři a zanechán v domě do příštích dožínek. K dožínkám patřila také společná cesta z pole, při níž se účastníci ozdobili květy a klasy. Velmi důležitý byl dožínkový věnec, který se ponechával v domě až do jarní setby.