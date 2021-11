Na pražské Letné se sešly asi 3000 odpůrců protiepidemických opatření

I přes nepříznivé počasí se dnes na pražské Letenské pláni sešly stovky odpůrců vlády a opatření proti pandemii covidu-19. Svolalo ji hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES ve spolupráci s řadou dalších stran, hnutí a iniciativ podobného zaměření. Podle odhadu policie bylo na akci zhruba 2500 až 3000 lidí. Na místě na akci dohlížely desítky policistů, podle policejního mluvčího Jana Daňka větší problémy nenastaly. Shromáždění skončilo před 17:00. Demonstrace, kterou hnutí pořádalo 17. listopadu na Staroměstském náměstí, se podle odhadu policie tehdy zúčastnilo asi 10.000 lidí.

Lidé podle zpravodaje ČTK na místě přicházeli vybavení českými vlajkami. K vidění byly stánky různých stran a iniciativ, například Trikolory, Svobodných nebo hnutí Manifest. Lidé měli kromě vlajek také řadu cedulí a transparentů, na kterých stály slogany jako "Braňte své děti", "Stánky uvnitř ano, venku ne? Demence!", "Nejsem pokusný králík", "Moje tělo moje volba".

Mezi řečníky byli zdravotníci, právníci či zástupci zapojených hnutí. "To, co se teď děje, už dávno není o tom, jestli jste očkovaní nebo neočkovaní. Tohle je už dávno o tom, jak nám omezují životy, porušují zákony a ženou nás zpět do totalitního režimu, který my jsme si už jednou zažili," řekla předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková. Policie po 16:00 účastníky demonstrace upozornila, že mají dodržovat protiepidemická opatření, jako jsou rozestupy nebo zakryté dýchací cesty. Demonstranti se tomu vysmáli.