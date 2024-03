Na ruském velvyslanectví v Praze odvolilo přes 1600 lidí, Putina přišel volit málokdo

Na ruské velvyslanectví v pražské Bubenči přišlo během pátka hlasovat v prezidentských volbách přes 1600 Rusů. V Rusku se volby konají až do neděle, ambasáda v ČR však volební lístky přijímala jen v pátek. Zájemci o hlasování stáli během dne v dlouhých frontách. Většina Rusů oslovených na místě uvedla, že přišli dát hlas Putinovým protikandidátům nebo odmítla svou volbu komentovat. Výsledky voleb by měly být známé během pondělí.

Podle očekávání by si měl ve volbách zajistit už pátý mandát současný vládce Kremlu. Formálně jsou ve volbách registrováni čtyři kandidáti, účast tří z nich je však spíše symbolická. Ruské úřady například do voleb nepřipustily Borise Naděždina, který vystupoval jako protiválečný kandidát. Během pátku přišla hlasovat více než třetina Rusů. Ruský režim se totiž snaží o co nejvyšší volební účast, která by legitimizovala výsledky voleb.