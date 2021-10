Na Rychnovsku začíná sraz sokolníků. České sokolnictví je na seznamu UNESCO

V Opočně na Rychnovsku dnes začíná 54. ročník Národního sokolnického setkání s mezinárodní účastí. Potrvá do soboty 9. října. Přihlášených je zhruba 150 účastníků, kteří by měli lovit s 96 dravci. ČTK to řekl hlavní lovčí této akce Zdeněk Havránek. Program začíná mistrovstvím Klubu sokolníků ve výškovém letu sokolů.

Setkání se letos účastní také sokolníci z Německa, Slovenska, Polska nebo Nizozemska. Se svými dravci budou lovit na 31 honitbách na různých místech východních Čech. V sobotu se uskuteční ukázky sokolnictví pro veřejnost na Vodětínském kopci u Opočna.

Sokolnictví vzniklo před několika tisíci lety v Asii, největšího rozkvětu dosáhlo ve středověku. Sokolnictví v českých zemích má tradici přes 1500 let. Česko je jedním ze států, které je se sokolnictvím zapsané na seznam UNESCO. Domácí tradice sokolnictví spadá do doby Velkomoravské říše, největší rozmach zaznamenalo v českých zemích ve středověku. Klub sokolníků má v současnosti asi 550 členů, mezi dravci převládají orli, káňata a jestřábi.