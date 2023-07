Na Selských slavnostech v Holašovicích se představily na dvě stovky řemeslníků

Na dvě stovky řemeslníku se představily během tří dnů na Selských slavnostech v Holašovicích na Českobudějovicku. Akci, která dnes končí, navštívilo od pátku zhruba 10.000 lidí. Je to přibližně stejně jako loni. ČTK to řekl starosta Jan Jílek (Pro rozvoj Jankova a Holašovic). "Byli bychom rádi, kdyby návštěvnost dosáhla vyšších čísel, protože to děláme hlavně kvůli lidem. Ale bohužel pořád se nemůžeme dostat na tu úroveň před koronavirovou pandemií a zřejmě se v tom letos projevuje i současná ekonomická situace, kdy lidé více šetří," uvedl Jílek. Před vypuknutím covidu-19 Selské slavnosti za tři dny navštívilo až 15.000 lidí. Jílek uvedl, že v posledních letech je také složité sehnat dostatečný počet řemeslníků, kteří se chtějí v Holašovicích představit. Kromě Selských slavností se v Holašovicích tradičně koná slavnost slunovratu a keltská ohňová noc a také představení Prodaná nevěsta, kterou hraje na návsi soubor Jihočeského divadla.