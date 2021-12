Na Silvestra maximálně 50 lidí. V novém roce testování ve školách dvakrát týdně

V restauracích budou moci od 29. prosince do 2. ledna sedět u stolu pouze 4 lidé. V současné době je maximum hostů u stolu šest. Jak uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) neplatí to pro ty, kteří bydlí ve společné domácnosti. Počet účastníků silvestrovských večírků bude maximálně 50 účatníků. Ministr tak po jednání vlády odpověděl na otázky, jaká opatření budou platit na Silvestra.

V prvních čtrnácti dnech nového roku se budou testovat žáci, studenti a zaměstnanci škol dvakrát týdně, a to všichni bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali nemoc v posledním půlroce. Testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Od pondělí 27. prosince si mohou pro prosilující dávku očkování proti covidu-19 přijít lidé starší 30 let po pěti měsících. "Týká se to i lidí, kteří nejsou objednaní," doplnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Dosud tuto možnost měli lidé nad 45 let. Bývalá vláda to zdůvodňovala potřebou rozložení očkovacích kapacit.