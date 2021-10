Na Staroměstské náměstí se po loňském výpadku vrátí vánoční trhy

Na pražské Staroměstské náměstí se po loňském výpadku způsobeným pandemií nemoci covid-19 letos vrátí vánoční trhy. Začnou v sobotu 27. listopadu a potrvají do čtvrtka 6. ledna 2022. Rozsah a podoba trhů bude ještě upřesněna. ČTK to sdělila Hana Tietze, mluvčí firmy Taiko, která pro město trhy pořádá. Vánoční strom by se měl slavnostně rozsvítit na Staroměstském náměstí v sobotu 27. listopadu. Ten zde loni sice také stál a svítil, ale město kvůli hygienickým opatřením od jeho slavnostního rozsvícení upustilo. "Letos budeme moci opět nabídnout Pražanům i návštěvníkům metropole tradiční oslavy adventu v centru Prahy a přispět ke znovuzrození turistického ruchu v hlavním městě. V tuto chvíli vybíráme vhodný strom, který atmosféru Vánoc v srdci metropole podtrhne nejvíc. Oslovujeme také prodejce," uvedl předseda představenstva Taika Libor Votruba. Vánoční trhy v loňském roce se kvůli covidové pandemii nekonaly nejen na Staroměstském, ale ani na nedalekém Václavském náměstí, kde obvykle rovněž bývají. Loni ani letos se pak neuskutečnily ani velikonoční trhy.