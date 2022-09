Na startovní listině Velké pardubické je aktuálně patnáct koní

Obhájce vítězství Talent poběží Velkou pardubickou s číslem čtrnáct. Rozhodlo o tom páteční losování nejslavnějšího překážkového dostihu v Česku, který se uskuteční v neděli 9. října. V jeho startovní listině je aktuálně patnáct koní. Z původně přihlášených sedmnácti byli vyškrtnuti irský bělouš Young Dev a svěřenkyně Josefa Váni mladšího Santa Klara, která měla být jedinou klisnou v závodě. Vedle jedenáctiletého Talenta, v jehož sedle stejně jako loni bude Pavel Složil mladší, je ve startovní listině z minulých vítězů Velké pardubické ještě No Time To Lose. Šampion z roku 2017, kterého trénuje Josef Váňa starší, odstartuje s jedničkou. Na rozdíl od rovinových dostihů ale nejsou při těch překážkových čísla až tak podstatná. "Určitě tím nedojde k žádnému ovlivnění dostihu, protože to není ze startovních boxů. Jen mohou být důležitá, když si někdo přeje nějaké číslo, že mu přináší štěstí," poznamenal na žokej Josef Bartoš, trojnásobný vítěz Velké pardubické. Bartoš tentokrát bude v sedle Brunch Royala, který je podle aktuálních sázkových kurzů druhým favoritem hned za Talentem.

V pořadí 132. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou se letos uskuteční bez jakýchkoliv omezení a vrátí se k pětimilionové dotaci z doby před koronavirovou pandemií. V minulých dvou sezonách se běhalo o tři miliony korun.