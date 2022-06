Na stavbu metra D si bude moci Praha vzít úvěr od Evropské investiční banky

Na stavbu metra D z Pankráce do Písnice si bude moci Praha vzít úvěr od Evropské investiční banky (EIB) v přepočtu ve výši zhruba 22,76 miliardy korun. Hlavní město bude moci odložit splátky o osm let a jistinu splácet až 40 let. Úvěr může čerpat v korunách či eurech, a pokud zvolí eura, úrok bude nastaven na méně než dvě procenta. Banka poskytne úvěr bez nutnosti zajištění. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní.

Úvěr pokryje zhruba polovinu celkových nákladů výstavby metra. Úvěr musí ještě projednat a schválit zastupitelé hlavního města. Přestože se městu podařilo získat úvěr u EIB, bude vedení magistrátu nadále jednat o financování stavby také se státem.

Nejnovější úsek pražského metra, prodloužení trasy A z Dejvické do Motola, se začal stavět po letech příprav v květnu 2010 a ražbu tunelů pak stavbaři zahájili jaře 2011. Cestujícím se spojení otevřelo v dubnu 2015. Stavba stála zhruba 20 miliard korun. Praha si i na ni půjčila od EIB a část nákladů pokryly také evropské dotace.