Na Šumpersku byl objeven nový ptačí druh pozorovaný na území České republiky. V tiskové zprávě o tom informoval Český svaz ochránců přírody. Jde o buřníčka žlutonohého, který hnízdí v Antarktidě a žije podle ornitologů výhradně nad oceány. Podle ochránců přírody jej do Česka zřejmě zanesla nedávná bouře nad Atlantikem. „Pták bohužel uhynul ještě před příjezdem záchranářů a tak ho nálezkyně málem hodila do popelnice. Díky záchranné stanici v Rudě nad Moravou, která poznala, že jde o raritu a ihned zkontaktovala ornitology, tak byl popsán nový druh vyskytující se na našem území,“ píše se ve zprávě. Buřníček žlutonohý, oceanites oceanicus, se tak stal 404. ptačím druhem pozorovaným na území České republiky. Buřníček žlutonohý je malý mořský pták o rozměrech do 19 centimetrů a váhy do 40 gramů, který hnízdí v antarktické a subantarktické oblasti, na zimu se poté stahuje do mírnějších podnebných pásem. Mimo hnízdní období tráví veškerý čas na moři.