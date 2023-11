Na Šumpersku sjel autobus se studenty do příkopu, dva z nich se zranili

U Rejchartic na Šumpersku dnes krátce před polednem sjel autobus převážející studenty z namrzlé vozovky do příkopu. Dva studenti se při nehodě zranili. Autobus zůstal nakloněný a hrozilo, že se převrátí. Cestující proto rozbili okna a z autobusu postupně vylezli. Zraněné studenty záchranná služba odvezla do nemocnice. ČTK to dnes řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Autobus havaroval na silnici mezi Rejcharticemi a Kopřivnou, kde jsou místy prudké zatáčky. Cestovalo v něm 49 studentů, tři pedagogové a řidič. Nabouraný autobus byl v příkopu nakloněn tak, že řidič nemohl otevřít žádné dveře.