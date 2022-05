Na Svatém Hostýně bude nový betlém, vyrobí jej bystřičtí žáci z místního dříví

Baziliku na Svatém Hostýně na Kroměřížsku ozdobí letos o Vánocích nový betlém v životní velikosti. Dřevěné sochy vyrobí žáci Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. V tiskové zprávě to oznámili zástupci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSO), jejichž lesníci zajistili na betlém vhodný materiál. Podle jednatele ALSO Arnošta Bučka pochází dřevo z Hostýnských vrchů. ,"Matici svatohostýnské jsme věnovali celkem šest kusů lipových výřezů, každý o délce dva metry. Dříví musí být kvalitní, bez suků a dostatečně rovné, aby z něj bylo možné vyrobit krásné a trvanlivé sochy bez kazů," uvedl Buček. "Jsme rádi, že výřezy zůstanou v lokalitě svého původu a díky nové podobě, kterou pod rukama umělců získají, budou na Svatém Hostýně symbolickou připomínkou naší generace lesníků, řezbářů i farníků minimálně po další desetiletí," doplnil jednatel.