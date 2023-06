Na Světové dny mládeže se v srpnu do Lisabonu chystá přes 3000 mladých Čechů

Více než 3000 mladých Čechů se v doprovodu devíti biskupů vypraví na Světové dny mládeže do Lisabonu, aby se tam v prvním srpnovém týdnu setkali s papežem Františkem a mladými věřícími z celého světa. V Portugalsku se zúčastní i takzvaných Dnů v diecézi, které mezinárodnímu setkání předchází a při kterých mají poutníci z jednotlivých států program v některé z portugalských diecézí. Čeští poutníci v době od 25. do 30. července navštíví diecézi Porto. V tiskové zprávě o tom informovala Sekce pro mládež České biskupské konference (ČBK), která cestu českých věřících do Portugalska pořádá. "Na letošní Světové dny mládeže se od nás chystá více než 3000 účastníků, což je v porovnání s potvrzenými poutníky ze Slovenska, kterých je přihlášeno přibližně 1500, velmi slušné číslo," uvedl ředitel Sekce pro mládež ČBK Roman Kubín. Věří tomu, že setkání s papežem a dalšími mladými katolíky z celého světa bude pro českou mládež "povzbuzením a inspirací pro skutečné prožívání jejich víry ve společnosti, která se pokládá za ateistickou".

Světové dny mládeže vznikly v roce 1984 na Květnou neděli, když papež Jan Pavel II. pozval mládež ke vzájemnému setkání do Říma. Také další papežové v těchto setkáních pokračují. Účastníci se při pobytu v diecézích ubytovávají převážně v rodinách či místních školách, poznají tak zblízka život v dané zemi a navazují osobní kontakty.