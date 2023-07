Na točnu v Českém Krumlově se vrací komedie s Petrem Rychlým

Jihočeské divadlo dnes uvede před otáčivým hledištěm komedii Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) s Petrem Rychlým v hlavní roli. Na repertoár se komedie vrátí po čtyřech letech. Divadlo ji bude na točně hrát s přestávkami až do 10. září. Petr Rychlý ve dvojroli krále a hostinského Jindry naběhá při představení přes čtyři kilometry, čeká ho 25 repríz. Vstupenky lze ještě sehnat na pět zářijových představení, ostatní jsou vyprodané. ČTK to řekli divadelníci. Hraní na točně v Českém Krumlově přináší divadlu čtyři pětiny tržeb.

"Ten návrat je moc hezký. Navíc je to velký adrenalin, protože mě požádali, jestli utáhnu 25 představení. Je to radost. Hrajete pro lidi, a tady máte vyprodáno. Já jsem se neuvěřitelně těšil. Mně to strašně uteče: já nastoupím a už neslezu. Mám rád laskavé komedie. A když se lidé tak mile smějí, je to prostě radost," řekl ČTK Petr Rychlý. Herec ocenil prostor zámecké zahrady.