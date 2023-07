Na trase Praha– Brno vlakem o 20 minut rychleji

Dálkové vlaky směřující z Prahy do Brna a dále do Vídně nebo Bratislavy se vracejí na trať přes Českou Třebovou. Trasa mezi dvěma největšími městy v republice se tak výrazně zkracuje. Radost mohou mít také obyvatelé Pardubic a České Třebové, protože jim významně přibývá spojů jak do Prahy, tak i do Brna. O něco horší spojení s oběma městy mají nyní cestující z Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou, kde zastavovala část dálkových vlaků, které se nyní vracejí na rychlejší trasu.

Z Prahy do Brna lze od 50. let minulého století cestovat po dvou kapacitních tratích – přes Českou Třebovou nebo přes Havlíčkův Brod. Po své dostavbě v 50. letech a zejména po elektrizaci v následující dekádě byla důležitější spojnicí ta přes Vysočinu, ale na přelomu století byla naopak modernizována a zrychlena ta přes Českou Třebovou, Svitavy a Blansko.

Od jara 2021 se ale vlaky kvůli rekonstrukci zase stěhovaly na havlíčkobrodskou trať. Protože je koridor z Prahy až do České Třebové extrémně vytížený a kromě brněnských vlaků po něm jezdí i ty směřující na Olomouc, musely dálkové vlaky ve směru do Brna více než na dva roky ustoupit. Pro cestující to znamenalo, že se jim jízdní doba prodloužila zhruba o půl hodiny.