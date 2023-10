Na ukrajinské asistenty si 510 veřejných škol rozdělí 101 milionů korun

Ministerstvo školství dá peníze na ukrajinské asistenty pedagoga 510 veřejným školám. Je to asi 4,67 procenta všech mateřských, základních a středních škol v Česku. Na uhrazení platů a dalších výdajů spojených s prací ukrajinských asistentů vyčlenil úřad od začátku školního roku do konce kalendářního roku zhruba 101 milionů korun. Finančně podpoří 645 plných úvazků ukrajinských asistentů. Na konferenci to dnes řekl vedoucí oddělení základního vzdělávání ministerstva Svatopluk Pohořelý. Úřad ukrajinské asistenty hradí druhým rokem. "Podpora se týká 510 škol, ve kterých bude podpořeno 837 dětí v mateřských školách, 15.264 žáků v základních školách a 226 žáků ve středních školách," uvedl Pohořelý na konferenci Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince. Podle Pohořelého zatím resort peníze poslal krajským úřadům, které je mají do 30. listopadu předat školám. Ty pak budou muset ministerstvo o tom, jak peníze využily, informovat do konce února roku 2024. Ministerstvo v září v tiskové zprávě uvedlo, že podpora ukrajinských asistentů pedagoga pokračuje podle stejného principu jako v minulém školním roce. Dál tak platí, že tato pozice bude financována ze státního rozpočtu v případě, že bude ukrajinský asistent působit ve třídě s nejvýše 50 procenty cizinců, pokud škola současně splní limit minimálního počtu cizinců.