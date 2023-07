Na Ukrajinu s Kopečným pojedou firmy z energetiky, dopravy a zdravotnictví

V delegaci, která v čele s vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným vyrazí na Ukrajinu, budou zástupci firem ze sektorů energetiky, dopravy a infrastruktury nebo zdravotnictví. Navštíví Kyjev, Lvov, Dnipro a v menším formátu Charkov. ČTK poskytlo informace od Kopečného ministerstvo zahraničí.

O tom, že by zhruba 30 českých podnikatelů mělo odcestovat na Ukrajinu k jednáním o rekonstrukci země napadené Ruskem, hovořil minulý týden prezident Petr Pavel po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Praze. Česko by se podle dřívějších informací mělo zapojit do poválečné obnovy zejména Dněpropetrovské oblasti. Kromě zaměření na konkrétní region se chce ČR také zapojit do rekonstrukce v jednotlivých sektorech, v nichž má know-how a zkušenosti, řekl dříve ČTK český velvyslanec v Kyjevě Radek Matula. Česko chce také v oblasti otevřít generální konzulát.