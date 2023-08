Na úřadu vlády se promítal dokument o Dubčekovi, zúčastnil se i premiér Fiala

Na úřadu vlády se k výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy promítal dokument o Alexandru Dubčekovi nazvaný Všichni lidé budou bratři. Promítání se zúčastnili členové vlády, včetně premiéra Petra Fialy (ODS). Snímek, který měl premiéru na letošním karlovarském filmovém festivalu, natočil ve slovensko-české koprodukci slovenský dokumentarista Robert Kirchhoff. Dubček byl jednou z ústředních postav pražského jara, doby politického uvolnění v roce 1968, kterou invaze ukončila.

"Reformy pražského jara v sobě obsahovaly jistý rozpor. Chtěly zavést svobodu, ale bez plurality. Nabízely politický program bez svrchované politické moci. Všechny tehdejší naděje se zakládaly na víře, že Češi a Slováci měli svůj osud ve vlastních rukou a že měli možnost uzavírat kompromisy s tím, kdo to celé kontroloval, tedy s Moskvou," uvedl Fiala. "To, co bychom si měli připomínat, je, že od roku 1989 máme svobodu a srpnové události ukázaly, že svoboda není samozřejmostí," dodal.

Snímek je podle režiséra Kirchhoffa interpretací Dubčekova života a události roku 1968 nejsou centrálním motivem díla. Dokument má podle něj Dubčeka ukázat jako rozporuplnou a stále nepoznanou osobu. Název Všichni lidé budou bratři je utopistický, vypůjčený z textu evropské hymny, doplnil režisér.