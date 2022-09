Na Václavském náměstí začala demonstrace proti vládě, dorazily tisíce lidí

V Praze na Václavském náměstí začala demonstrace proti vládě. Pořadatelé z uskupení Česká republika na 1. místě požadují demisi pětikoaličního kabinetu a obrat politického směřování země. Na začátku programu to řekl organizátor Jiří Havel. Na akci dohlíží policie. Na twitteru uvedla, že do centra metropole dorazily podle jejího odhadu "nižší desítky tisíc" účastníků. Prvního shromáždění na začátku září se podle policie účastnilo asi 70.000 lidí. "Chceme o 180 stupňů otočit politický směr v naší zemi. Této změny chceme dosáhnout nenásilnou cestou," uvedl Havel.

Podle druhého z pořadatelů Ladislava Vrábela by měla vláda podat demisi, vypsat by se měly nové volby a řízení země by měli převzít "pronárodní odborníci". Prvním z řečníků byl děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík. Podle pořadatelů se dění na Václavském náměstí přenáší živě na obrazovky v centru Brna, Plzně, Liberce, Českých Budějovic, Uherského Hradiště, Karviné, Havířově či Nejdku. Jiného pořadatele, opoziční SPD, má demonstrace proti vládě v Ostravě.

V Brně na Zelném trhu se na protivládní demonstraci sešlo podle odhadu policie asi 1500 lidí. Účastníci sledují velkoplošnou obrazovku s děním na pražském Václavském náměstí, kde se koná hlavní část akce. Protestní akce se dnes konají i v dalších českých městech.