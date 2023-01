Na vojenském letišti v Líních, kde může stát gigafactory, začaly průzkumné práce

Na záložním vojenském letišti v Líních u Plzně zahájil státní podnik Diamo geologické průzkumné práce. Jde o jednu z lokalit, kdy by mohl koncern Volkswagen (VW) postavit továrnu na baterie do elektromobilů za 120 miliard korun, tzv. gigafactory. Diamo odebere vzorky podzemní vody a hornin, práce v lokalitě má v plánu dokončit do dvou měsíců, uvedl mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka. "Od těchto místních měření a navazujících laboratorních výsledků se bude odvíjet další postup v rámci projektu Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně," uvedl mluvčí. Vznik parku schválila vláda, která o továrnu velmi stojí. Možnou investici VW považuje za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu. VW se měl do konce loňského roku vyjádřit, zda zvolí Líně, nebo Polsko, Slovensko, či Maďarsko. Počátkem prosince ale oznámil, že rozhodnutí odkládá o několik měsíců. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027.