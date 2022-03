Na volby má jít letos z rozpočtu 1,1 miliardy korun, víc než loni

Výdaje na letošní volby by si měly vyžádat ze státního rozpočtu 1,1 miliardy korun. Je to zhruba o 400 milionů korun víc než loni, kdy na ně rozpočet počítal s 697 miliony korun. Stojí to v dokumentaci k letošnímu státnímu rozpočtu, který nedávno Sněmovna schválila. Výdaje na volby jsou totožné v návrhu rozpočtu nynější vlády Petra Fialy (ODS) s plánovanými výdaji v původním návrhu vlády Andreje Babiše (ANO). Občané letos budou volit své zástupce opět do třetiny Senátu a po čtyřech letech také do obecních zastupitelstev. Část peněz půjde i na přípravu prezidentských voleb, které se uskuteční v příštím roce. Volby do třetiny Senátu a obecních zastupitelstev by se mohly konat na přelomu září a října, tedy 30. září a 1. října. Prezident Miloš Zeman má podle zákonných pravidel na vyhlášení jejich termínu čas do začátku letních prázdnin. Prezidentské volby musí vyhlásit předseda Senátu nejpozději 90 dní před jejich konáním, tedy letos v říjnu. Letos se také volí do obecních zastupitelstev v obcích, kde se zastupitelstva rozpadla.