Na výstavě masožravek v Olomouci má světovou premiéru láčkovka stydlivá

Světovou premiéru má na výstavě masožravých rostlin Živé pasti v Olomouci láčkovka stydlivá, kterou v pralesích na Borneu objevili vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Tento nový druh masožravé rostliny nebyl dosud nikde veřejně prezentován. "Vystavená rostlina je jedním z pouhých dvou exemplářů, které mají nyní naši vědci mimo pralesy Bornea k dispozici," sdělila dnes ČTK ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková. Láčkovka stydlivá bude ve sbírkových sklenících Výstaviště Flora Olomouc k vidění do neděle 4. června, kdy výstava Živé pasti skončí.

Domovinou láčkovky stydlivé jsou těžce přístupné pralesy Bornea. V loňském roce ji vědecky popsali odborníci z Přírodovědecké fakulty UP Ľuboš Majeský a Martin Dančák. Vědci z olomoucké přírodovědecké fakulty ji navíc i objevili, když v roce 2012 vedli mezinárodní tým odborníků při expedici na Borneu. Podzemní pasti láčkovky stydlivé měří až 11 centimetrů, loví do nich především mravence, roztoče anebo brouky. "Je to botanický unikát celosvětového formátu," uvedl vedoucí sbírkových skleníků na Výstavišti Flora Olomouc Pavel Souček.