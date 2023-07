Na zámku Kozel na Plzeňsku pokračují přípravy na obnovení provozu historické Francisovy turbíny. Zařízení na hrázi Lopatského rybníka vyrábělo elektřinu pro zámecký areál od začátku minulého století. Turbína by mohla do budoucna pomoct snížit na Kozlu náklady na elektrickou energii. Pokud vše půjde hladce, mohla by obnovená turbína zahájit provoz za dva roky.