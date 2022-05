Na zdravotní ošetření bezdomovců lze přispět nákupem ošetřenky Armády spásy

Na zdravotní ošetření lidí bez domova a dalších osob ze sociálně vyloučených menšin mohou lidé ode dneška přispět koupí takzvané ošetřenky. Peníze z nakoupeného poukazu pomohou uhradit péči o pacienty v ordinacích pro chudé, které v Praze a Ostravě provozuje Armáda spásy (AS). Kampaň má organizaci pomoci nahradit ukončení projektu ministerstva zdravotnictví z evropských fondů, který provoz ordinací v poslední době financoval. Novinářům to dnes sdělili národní ředitel sociálních služeb AS Jan František Krupa a lékařka Andrea Pekárková.

Základní poukaz je v hodnotě 250 korun. Peníze z nákupu jedné ošetřenky stačí podle Pekárkové na uhrazení základního vyšetření nebo ošetření ran. Na zaplacení předoperačního vyšetření nebo preventivní prohlídky jsou potřeba peníze ze dvou poukázek. V Česku se poskytování zdravotní péče lidem bez domova věnuje šest ordinací. V Praze, Ostravě, Olomouci, Plzni a v Pardubicích je provozují mimo jiné Naděje, Armáda spásy či Charita. Roční provoz každého takového zařízení stojí podle Pekárkové asi dva miliony korun.